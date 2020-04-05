Власти США прекратили поиски внучки Роберта Кеннеди и признали ее мертвой

Спасательные службы прекратили поиски Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин — внучки бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди, брата 35-го американского президента Джона Кеннеди. Об этом пишет USA Today.

40-летняя Мейв Кеннеди и ее восьмилетний сын пропали во время прогулки на каноэ в Чесапикском заливе в штате Мэриленд вечером 3 апреля. Лодка была обнаружена в нескольких километрах от того места, где их видели последний раз.

После того, как на протяжении 26 часов были обследованы 3600 квадратных миль, береговая охрана США признала Кеннеди с сыном погибшими и прекратила поиски.

По словам командующего спасательной операцией Мэтью Файна, «поиски были сложными, но еще сложнее было принять решение об их прекращении».