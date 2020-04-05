Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В СК сообщили подробности убийства пятерых человек под Рязанью Общество, 04:45 Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых Общество, 04:33 Более 308 тыс. человек заразились коронавирусом в США Общество, 04:14 В США умер бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас Политика, 04:05 Власти США прекратили поиски внучки Роберта Кеннеди и признали ее мертвой Общество, 03:45 В воскресенье в Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест Общество, 03:10 СМИ сообщили о расстреле пятерых человек под Рязанью Общество, 02:57 Трамп допустил прекращение внутренних полетов в очаги коронавируса Общество, 02:53 Врачи Нью-Йорка заявили о готовности носить мусорные мешки вместо халатов Общество, 02:23 Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой Политика, 01:53 МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуево Общество, 01:43 Суд Петербурга арестовал обвиняемого в растрате экс-главу «Метростроя» Общество, 01:25 Кир Стармер стал новым главой Лейбористской партии Британии Политика, 01:14 Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса Общество, 01:03
Общество ,  
0 

Власти США прекратили поиски внучки Роберта Кеннеди и признали ее мертвой

Спасательные службы прекратили поиски Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин — внучки бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди, брата 35-го американского президента Джона Кеннеди. Об этом пишет USA Today.

40-летняя Мейв Кеннеди и ее восьмилетний сын пропали во время прогулки на каноэ в Чесапикском заливе в штате Мэриленд вечером 3 апреля. Лодка была обнаружена в нескольких километрах от того места, где их видели последний раз.

После того, как на протяжении 26 часов были обследованы 3600 квадратных миль, береговая охрана США признала Кеннеди с сыном погибшими и прекратила поиски.

По словам командующего спасательной операцией Мэтью Файна, «поиски были сложными, но еще сложнее было принять решение об их прекращении».

Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
Общество

Мейв Кеннеди — внучка американского политика Роберта Кеннеди, дочь его старшей дочери Кэтлин Кеннеди, которая раньше занимала пост губернатора Мэриленда.

В августе 2019 года другая внучка Роберта Кеннеди — 22-летняя Сирша Кеннеди — умерла от передозировки наркотиков.

Роберт Кеннеди — один из братьев президента Джона Кеннеди, застреленного в Далласе в 1963 году. С 1961 по 1964 годы он был генеральным прокурором США. В это период он участвовал в разрешении Карибского кризиса. После убийства брата-президента Роберт Кеннеди избрался в сенат от штата Нью-Йорк.

Роберт Кеннеди умер 6 июня 1968 года после совершенного на него покушения во время его президентской кампании. Палестинский террорист выстрелил в него после речи Кеннеди по поводу победы в праймериз в Калифорнии.

Теги: США, поиски, Кеннеди
Материалы по теме
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Общество
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter