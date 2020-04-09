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В Петербурге выписали штраф в ₽15 тыс. гулявшему с ребенком мужчине

В Санкт-Петербурге выписали первый повышенный штраф за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональный главк МВД.

7 апреля участковый полиции увидел, как 38-летний мужчина гуляет с ребенком на детской площадке в одном из дворов на Лермонтовском проспекте. По постановлению правительства Петербурга детские площадки в городе закрыты до 30 апреля.

Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции
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На мужчину был составлен административный протокол по по ч. 2 ст. 6.3 КоАП — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», которая предусматривает штрафы от 15 до 40 тыс. руб.

В Ленинском районном суде Санкт-Петербурга постановили уплатить нарушителю штраф по низшей планке — 15 тыс. руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Новые повышенные штрафы за нарушение карантинных норм и режима самоизоляции президент Владимир Путин утвердил 1 апреля. Для граждан сумма штрафа составила от 15 до 40 тыс. руб. При этом, если нарушение карантинных мер повлекло смерть одного человека, но не содержит признаки криминала, то штраф для физлиц возрастает до 300 тыс. руб. Если действия нарушителя привели к сбоям в работе социально значимых предприятий и организаций, он может расстаться с суммой до 400 тыс. руб.

Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, карантин, штраф
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