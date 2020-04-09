В Петербурге выписали штраф в ₽15 тыс. гулявшему с ребенком мужчине

В Санкт-Петербурге выписали первый повышенный штраф за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональный главк МВД.

7 апреля участковый полиции увидел, как 38-летний мужчина гуляет с ребенком на детской площадке в одном из дворов на Лермонтовском проспекте. По постановлению правительства Петербурга детские площадки в городе закрыты до 30 апреля.

На мужчину был составлен административный протокол по по ч. 2 ст. 6.3 КоАП — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», которая предусматривает штрафы от 15 до 40 тыс. руб.

В Ленинском районном суде Санкт-Петербурга постановили уплатить нарушителю штраф по низшей планке — 15 тыс. руб.