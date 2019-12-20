Путин назвал причину атак вандалов на памятники красноармейцам в Европе

Разрушение монументов президент России связал с попыткой европейских государств скрыть политику своих правительств в годы Второй мировой войны

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Случаи разрушения и осквернения памятников советским воинам в европейских странах могут объясняться стремлением нынешних лидеров европейских государств скрыть правду о позиции своих стран перед началом и во время Второй мировой войны. Такой оценкой президент России Владимир Путин поделился в Санкт-Петербурге с лидерами стран СНГ.

«Сталин же совершенно ни при чем, простые бойцы Красной армии, которым были поставлены памятники, — <...> они же самые простые люди: <...> в основном крестьяне, рабочие. Многие из них пострадали от того же самого сталинского режима — кто-то был раскулачен, родственники кого-то были сосланы в лагеря, эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма, теперь их памятники сносят, в том числе для того, что не всплыли факты фактического сговора с Гитлером некоторых руководителей стран европейских, — заявил Путин. — Это мстят не большевикам, а все делают для того, чтобы скрыть свою собственную позицию», — заявил президент России. По его словам, многие документы о сотрудничестве стран с нацистской Германией до сих пор хранятся под грифом «секретно».

В президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в пятницу проходили саммиты — сначала Евразийского экономического союза, а потом Содружества независимых государств. В программе лидеров значилось совместное посещение небольшой выставки «1939 год. Начало Второй мировой войны». Однако до посещения Путин решил рассказать лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Молдавии о своем видении событий, предшествовавших Второй мировой. Своеобразный урок истории продлился 55 минут, в ходе него Путин зачитывал донесения советских дипломатов, фрагменты из переписки европейских лидеров. За редким исключением, по замечанию Путина, европейские лидеры в 1938–1939 годах весьма позитивно реагировали на Мюнхенский сговор (соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией в 1938 году, приведшее к разделу Чехословакии). В поддержку этого он цитировал американского президента Франклина Рузвельта, который писал британскому премьеру Невиллу Чемберлену: «Полностью разделяю веру в то, что существует возможность установления нового порядка». Большой фрагмент выступления Путина был посвящен политике польских властей. Их он обвинил в недооценке истинных причин действий Гитлера. «Польша бросила свой народ под колеса нацистской машины», — заявил Путин.