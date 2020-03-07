Путин предложил ввести ответственность за уничтожение памятников воинам

Поврежденные вандалами скульптурные изображения советских воинов на братской могиле в квартале Лозенец в Софии, Болгария (Фото: Игорь Ленкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предполагает уголовное наказание за уничтожение или повреждение памятников, мемориальных музеев и воинских захоронений. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Поправки касаются мемориальных объектов, которые увековечивают память защитников Отечества или посвящены дням воинской славы России и военачальникам. Президент предложил наказывать за вандализм, совершенный «в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов». Согласно проекту ответственность может распространяться на нарушения не только на территории России, но и за ее пределами.

Документ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 млн руб., или зарплаты за период до трех лет, либо принудительных работ сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Президент предложил ужесточить ответственность, если вандалы уничтожают или повреждают памятники, посвященные борьбе с фашизмом и дням воинской славы в период Великой Отечественной войны, а также совершают преступление организованной группой или с применением насилия.