СК возбудил дело после избиения 81-летнего историка РАН в Москве

В ГУ МВД по Москве ранее поступило сообщение из столичной больницы о госпитализации 81-летнего мужчины, который получил травму от неизвестного человека, рассказали РБК в пресс-службе ведомства. Пострадал старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров.

Историк заявил РБК, что конфликт произошел из-за места в очереди в аптечную кассу. Неизвестный ударил его в ногу и челюсть. По словам Назарова, он потерял сознание и очнулся только тогда, когда приехали полиция и скорая помощь. Историку диагностировали кровоизлияние в мозг, два дня он пролежал в реанимации и неделю в отделении нейрохирургии.