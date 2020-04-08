СК возбудил дело после избиения 81-летнего историка РАН в Москве
По результатам доследственной проверки сообщений об избиении ученого РАН в Москве возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ СК по столице.
По данным следователей, 31 марта в одной из столичных аптек на улице Плющиха мужчина 1954 года рождения во время конфликта ударил 81-летнего ученого Института всеобщей истории РАН. Историка после этого госпитализировали.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — уточняется в сообщении.
СК устанавливает обстоятельства инцидента и продолжает расследование уголовного дела.