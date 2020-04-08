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СК возбудил дело после избиения 81-летнего историка РАН в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

По результатам доследственной проверки сообщений об избиении ученого РАН в Москве возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ СК по столице.

По данным следователей, 31 марта в одной из столичных аптек на улице Плющиха мужчина 1954 года рождения во время конфликта ударил 81-летнего ученого Института всеобщей истории РАН. Историка после этого госпитализировали.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — уточняется в сообщении.

СК устанавливает обстоятельства инцидента и продолжает расследование уголовного дела.

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В ГУ МВД по Москве ранее поступило сообщение из столичной больницы о госпитализации 81-летнего мужчины, который получил травму от неизвестного человека, рассказали РБК в пресс-службе ведомства. Пострадал старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров.

Историк заявил РБК, что конфликт произошел из-за места в очереди в аптечную кассу. Неизвестный ударил его в ногу и челюсть. По словам Назарова, он потерял сознание и очнулся только тогда, когда приехали полиция и скорая помощь. Историку диагностировали кровоизлияние в мозг, два дня он пролежал в реанимации и неделю в отделении нейрохирургии.

Теги: Москва, РАН
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