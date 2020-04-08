СК проверит сообщения об избиении 81-летнего историка РАН в центре Москвы

Как рассказал РБК Назаров, инцидент произошел в аптеке. «Я зашел в аптеку, там стояла женщина, я сказал ей, что займу за ней очередь, и пошел посмотреть, есть ли работники аптеки в других окнах», — рассказал он. По его словам, когда он подошел к очереди, то увидел, что мужчина «идет очень упругим, быстрым шагом».

«Я говорю: «Моя очередь». Женщина, которая уже отходила, если я правильно помню, крикнула: «Да, он был за мной». Я попытался помешать ему, был обмен словами, я был с рюкзаком, не был готов, к сожалению, к возможным физическим действиям с его стороны», — сказал историк. По словам Назарова, он получил удары в ногу и челюсть и «отправился в нокаут».

«Очнулся, когда уже была милиция и скорая помощь. Мне определили кровоизлияние в мозгу, два дня я был в реанимации, сейчас уже неделю в отделении нейрохирургии», — сказал он. По словам Назарова, динамика у него позитивная, он планирует выписаться сегодня.