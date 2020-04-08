СК проверит сообщения об избиении 81-летнего историка РАН в центре Москвы
Следователи проверят информацию СМИ об избиении старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении столичного ГСУ СК России.
Согласно информации, 81-летнего мужчину избили недалеко от его дома, после чего он был доставлен в городскую больницу. О состоянии Назарова не сообщалось.
Следствие организовало необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить все факты, о которых сообщали СМИ. По итогам проверки примут процессуальное решение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что к ним поступило сообщение из больницы о том, что к ним попал мужчина 1938 года рождения, которому неизвестный нанес травмы. «В ходе работы полицейские установили, что между двумя пожилыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения», — сообщили в главке. Полиция установила второго участника конфликта, им оказался мужчина 1954 года рождения.