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Часть операторов бизнес-авиации не получили разрешения на вылет в Россию

Фото: Mandoga Media / Global Look Press

Нескольким российским операторам бизнес-авиации отказали в вылете из-за границы в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу. Источник РБК, близкий к авиавластям, подтвердил эту информацию. По его словам, сейчас каждый рейс бизнес-авиации согласовывается с оперштабом и Росавиацией и выполняется как чартерный.

«Их разрешения на рейсы в Россию из-за границы, как и у остальных авиакомпаний, сейчас аннулированы», — заявил собеседник ТАСС, добавив, что вывоз пассажиров из-за рубежа осуществляется по расписанию, которое формируется ежедневно.

По его словам, сейчас рассматривался вопрос о выводе рейсов бизнес-авиации из-под формирования графиков вывозных рейсов, чтобы они могли прилететь без долгих согласований.

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Как рассказал источник РБК в одном из столичных аэропортов, внутренние рейсы бизнес-авиации за первую неделю апреля снизились на 20–25%, международные — на 70% относительно марта прошлого года.

Российские власти с 27 марта приостановили все регулярные и чартерные полеты за рубеж, кроме случаев вывоза россиян на родину. Позднее и эти рейсы были приостановлены с 4 по 6 апреля. По подсчетам МИДа, число россиян, которые остались за границей и хотят вернуться домой, на тот момент составляло около 25 тыс.

Теги: Россия, бизнес-авиация, операторы, разрешение
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