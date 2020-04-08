Часть операторов бизнес-авиации не получили разрешения на вылет в Россию

Фото: Mandoga Media / Global Look Press

Нескольким российским операторам бизнес-авиации отказали в вылете из-за границы в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу. Источник РБК, близкий к авиавластям, подтвердил эту информацию. По его словам, сейчас каждый рейс бизнес-авиации согласовывается с оперштабом и Росавиацией и выполняется как чартерный.

«Их разрешения на рейсы в Россию из-за границы, как и у остальных авиакомпаний, сейчас аннулированы», — заявил собеседник ТАСС, добавив, что вывоз пассажиров из-за рубежа осуществляется по расписанию, которое формируется ежедневно.

По его словам, сейчас рассматривался вопрос о выводе рейсов бизнес-авиации из-под формирования графиков вывозных рейсов, чтобы они могли прилететь без долгих согласований.

Как рассказал источник РБК в одном из столичных аэропортов, внутренние рейсы бизнес-авиации за первую неделю апреля снизились на 20–25%, международные — на 70% относительно марта прошлого года.