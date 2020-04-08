В Северной Осетии подтвердили COVID-19 у умершего накануне мужчины

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Северной Осетии подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» у умершего накануне 83-летнего мужчины, сообщает «РБК-Кавказ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Первый положительный результат на коронавирус у 83-летнего пациента получила лаборатория в Северной Осетии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Для подтверждения анализы направили в столичный ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора. После смерти мужчины 7 апреля там подтвердили диагноз коронавируса. Это первый случай смерти в Северной Осетии пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Мужчина заразился после контакта с одним из членов своей семьи, который недавно вернулся из страны с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Вся семья умершего находится на домашнем карантине, отмечает «РБК-Кавказ».

Первых двух заразившихся COVID-19 нашли в регионе 1 апреля, диагноз также подтвердили в противочумном центре Роспотребнадзора в Москве. Сообщалось об изоляции заболевших и их удовлетворительном состоянии.