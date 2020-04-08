Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 13:30
Путин дал регионам и кабмину три дня на создание плана борьбы с вирусом Политика, 18:23 СМИ узнали о переходе самого дорогого африканского вратаря в «Барселону» Спорт, 18:18 Бизнес предупредил о росте потерь из-за проекта о бесплатных сайтах Технологии и медиа, 18:15 Россельхознадзор зафиксировал резкий рост импорта чеснока и имбиря Бизнес, 18:01 Цена Brent упала на 2% из-за отказа России снизить добычу по просьбе США Quote, 17:56 В Северной Осетии подтвердили COVID-19 у умершего накануне мужчины Общество, 17:55 ТМК уйдет с Лондонской биржи и предложит инвесторам выкупить их акции Бизнес, 17:52 Туроператоры заявили о приостановке «Аэрофлотом» возврата денег за билеты Бизнес, 17:51 Часть операторов бизнес-авиации не получили разрешения на вылет в Россию Общество, 17:50 Когда офис на удаленке: как компании защитить ценные данные от хакеров Pro, 17:44 Можно ли ездить на машине при самоизоляции. Инструкция и советы Авто, 17:35 Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции Общество, 17:34 Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей Экономика, 17:24 Moody's спрогнозировало удвоение проблемных кредитов в банках Финансы, 17:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Северной Осетии подтвердили COVID-19 у умершего накануне мужчины

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Северной Осетии подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» у умершего накануне 83-летнего мужчины, сообщает «РБК-Кавказ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Первый положительный результат на коронавирус у 83-летнего пациента получила лаборатория в Северной Осетии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Для подтверждения анализы направили в столичный ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора. После смерти мужчины 7 апреля там подтвердили диагноз коронавируса. Это первый случай смерти в Северной Осетии пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Правительство выделило регионам ₽33,4 млрд на оборудование для больниц
Общество

Мужчина заразился после контакта с одним из членов своей семьи, который недавно вернулся из страны с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Вся семья умершего находится на домашнем карантине, отмечает «РБК-Кавказ».

Первых двух заразившихся COVID-19 нашли в регионе 1 апреля, диагноз также подтвердили в противочумном центре Роспотребнадзора в Москве. Сообщалось об изоляции заболевших и их удовлетворительном состоянии.

Глава региона Вячеслав Битаров объявил режим обязательной самоизоляции для профилактики распространения заболевания. Жители Северной Осетии должны оставаться дома, кроме случаев крайней необходимости. С 8 апреля в регионе запрещено проводить театрально-зрелищные, культурные, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия. До 19 апреля приостановлена работа ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Северная Осетия, коронавирус
Материалы по теме
На Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 апреля
Общество
За сутки в России выявили более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter