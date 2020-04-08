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Пандемия коронавируса ,  
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Больница в Крыму прекратила прием из-за подозрения пациента на COVID-19

Сергей Аксенов (Фото: aksenov.rk / Facebook)

У пациента больницы в Армянске на севере Крыма предварительно диагностировали коронавирус. Об этом на совещании оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксенов. Запись встречи доступна на его странице в Facebook.

«Процентов 90%, что тест будет положительный», — сказал Аксенов. По его словам, речь идет о мужчине, который поступил в больницу с гипертоническим кризом. Прежде его сестра вернулась из Москвы, отметил Аксенов.

«Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница», — сказал Аксенов. По его словам, медучреждение уже прекратило прием и выписку пациентов. Глава Крыма пояснил, что мужчина с подозрением на коронавирус уже некоторое время пролежал в больнице и контактировал там с больными и врачами.

Аксенов уточнил, что точные результаты анализа придут до 15:00 мск. После этого будет принято решение о карантине.

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Общество

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Теги: Крым, карантин
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