В Москве вылечились 48 пациентов с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за сутки выздоровели 48 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперштаб.

Согласно сообщению, все они проходили лечение. «При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации», — добавила Ракова.

Таким образом общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 270 человек.

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