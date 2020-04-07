Путин заявил о не пройденном Россией пике эпидемии коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время видеосовещания со специалистами по борьбе с распространением COVID-19.

«Пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы», — сказал Путин.

По его словам, Россия внимательно отслеживает ситуацию в мире, учитывает позитивный и негативный опыт других государств в борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом Путин отметил, что выводы должны делаться с учетом мнения экспертного сообщества — медиков и ученых.

Президент также поинтересовался у специалистов, возможно ли сократить число нерабочих дней, которые сейчас продлены до 30 апреля. Он отметил, что крайне важно максимально быстро восстановить экономику после карантина.