Путин заявил о не пройденном Россией пике эпидемии коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 75,46 (-0,95) Quote, 13:42
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 82,01 (-0,62) Quote, 13:42
Александр Галицкий — «Премия РБК»: «Неудачи учат лучше, чем успехи» Pro, 18:04  СМИ узнали о сокращении зарплат в ЦСКА до конца мая Спорт, 18:01 Как индустрия технологий изменилась с коронавирусом Индустрия 4.0, 18:00  Депутат Пушкина попросила Лаврова помочь вернуть россиян из Нью-Йорка Общество, 17:58 СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России Общество, 17:55 CNN узнала об отставке пресс-секретаря Белого дома Гришем Политика, 17:54 Что станет с экономикой и обществом после нынешнего кризиса Экономика инноваций, 17:53  Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 17:45  Россияне в списке миллиардеров Forbes. Фотогалерея Деньги, 17:45  «Газпром» введет ограничения для вахтовиков из-за коронавируса Общество, 17:44 Путин заявил о необходимости быстро восстановить экономическую активность Политика, 17:42 Экологические проблемы и перспективы — взгляд бизнеса, ученых и политиков Зеленая экономика, 17:32  Новая волна роста или коррекция. Стоит ли покупать Ethereum прямо сейчас Крипто, 17:32 Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом Общество, 17:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин заявил о не пройденном Россией пике эпидемии коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время видеосовещания со специалистами по борьбе с распространением COVID-19.

«Пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы», — сказал Путин.

По его словам, Россия внимательно отслеживает ситуацию в мире, учитывает позитивный и негативный опыт других государств в борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом Путин отметил, что выводы должны делаться с учетом мнения экспертного сообщества — медиков и ученых.

Директор НИИ Склифосовского заявил о ненаступившем пике COVID-19 в Москве
Общество

Президент также поинтересовался у специалистов, возможно ли сократить число нерабочих дней, которые сейчас продлены до 30 апреля. Он отметил, что крайне важно максимально быстро восстановить экономику после карантина.

О том, что Путин планирует провести совещание в формате телеконференции с экспертами и членами правительства, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В нем приняли участие медики и ученые, занимающиеся разработкой вакцины против COVID-19, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России
Общество

В России к 7 апреля число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа достигло 7497. За сутки эта цифра выросла на 1154. Новые случаи заболевания выявили в 43 регионах страны. Всего коронавирус обнаружили в 81 из 85 субъектов федерации. Излечились от вируса 494 человека, 58 пациентов умерли.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Владимир Путин, эпидемия
Материалы по теме
Директор НИИ Склифосовского заявил о ненаступившем пике COVID-19 в Москве
Общество
Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России
Общество
Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter