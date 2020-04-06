Пандемия коронавируса , 06 апр, 10:00
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У 20 прибывших из России граждан Китая подтвердили коронавирус
В Китае за сутки подтвердили коронавирус у 20 граждан страны, возвращавшихся на родину из Москвы транзитом через Владивосток. Об этом сообщило генконсульство России в Харбине.
Согласно сообщению, все заболевшие переходили границу через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 30 марта по 3 апреля. Среди заразившихся нет россиян.
Накануне дипмиссия сообщала о 13 заболевших гражданах Китая, которые следовали по данному маршруту и переходили российско-китайскую границу 2 апреля.
Всего в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян зафиксировано 60 случаев коронавируса, 28 из них выявили за последние сутки.
Ранее стало известно, что в Приморье коронавирусом заразились восемь человек.