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У 20 прибывших из России граждан Китая подтвердили коронавирус

Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

В Китае за сутки подтвердили коронавирус у 20 граждан страны, возвращавшихся на родину из Москвы транзитом через Владивосток. Об этом сообщило генконсульство России в Харбине.

Согласно сообщению, все заболевшие переходили границу через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 30 марта по 3 апреля. Среди заразившихся нет россиян.

Накануне дипмиссия сообщала о 13 заболевших гражданах Китая, которые следовали по данному маршруту и переходили российско-китайскую границу 2 апреля.

Всего в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян зафиксировано 60 случаев коронавируса, 28 из них выявили за последние сутки.

Ранее стало известно, что в Приморье коронавирусом заразились восемь человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Китай, диагноз, коронавирус, подтверждение
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