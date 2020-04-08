Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Мужчина, спасенный при обрушении дома в Нижегородской области, умер в больнице, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое. Он отметил, что еще пятерым эвакуированным при обрушении медики оказали амбулаторную помощь.

По словам Синькова, спасатели продолжают разбор завалов. По оценке специалистов ГУ МЧС, двухподъездный двухэтажный дом, в котором из-за взрыва разрушились шесть квартир, не пригоден для проживания, отметил он. Решение о восстановлении дома или расселении жильцов будет принято позднее, пояснил Синьков.

Взрыв газа на первом этаже кирпичного дома в селе Филинское Вачского района произошел в ночь на 8 апреля. Из-за взрыва произошло обрушение двух этажей. Сообщалось, что один человек погиб, пятеро были спасены из-под завалов.