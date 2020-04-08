Из-под завалов дома в Нижегородской области извлекли выжившего человека

В Нижегородской области из-под завалов дома, частично обрушившегося после взрыва газового баллона, извлекли одного выжившего и одного погибшего, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Несколько минут назад из-под завалов извлечены два человека. Один из них погиб. Кто они — гости или хозяева — выясняется», — сообщили в пресс-службе.

ТАСС со ссылкой на главу администрации Филинского сельсовета Сергея Герасимова также передает, что один из находившихся под завалами людей выжил. По словам собеседника агентства, речь идет о мужчине средних лет, медики проводят с ним реанимационные мероприятия.

В региональном главке МЧС агентству сообщили, что, по предварительной информации, людей под завалами больше нет, но поисково-спасательные работы продолжаются.