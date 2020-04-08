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Из-под завалов дома в Нижегородской области извлекли выжившего человека

В Нижегородской области из-под завалов дома, частично обрушившегося после взрыва газового баллона, извлекли одного выжившего и одного погибшего, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Несколько минут назад из-под завалов извлечены два человека. Один из них погиб. Кто они — гости или хозяева — выясняется», — сообщили в пресс-службе.

ТАСС со ссылкой на главу администрации Филинского сельсовета Сергея Герасимова также передает, что один из находившихся под завалами людей выжил. По словам собеседника агентства, речь идет о мужчине средних лет, медики проводят с ним реанимационные мероприятия.

В региональном главке МЧС агентству сообщили, что, по предварительной информации, людей под завалами больше нет, но поисково-спасательные работы продолжаются.

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По последним данным ГУ МЧС по Нижегородской области, в результате взрыва газа пострадали семь человек. Из них один погиб, трое госпитализированы в лечебное учреждение, еще троим людям оказана медицинская помощь на месте. В ведомстве подчеркнули, что информация оперативная и подлежит уточнению.

Взрыв произошел на первом этаже кирпичного дома в селе Филинское Вачского района примерно в 120 км юго-западнее Нижнего Новгорода. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение обоих этажей между подъездами.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило по факту происшествия уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: взрыв газа, Нижегородская область, завалы
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