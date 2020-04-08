Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, Сафронов ехал в Porsche вместе с братом, никто из них не пострадал. В пресс-службе столичного управления ГИБДД ТАСС сообщили, что в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице в 01:40 мск столкнулись три автомобиля. В результате аварии незначительные травмы получили два человека, но это не пассажиры Porsche.

Как сам Сафронов сообщил телеканалу «Звезда», он ехал в магазин в день своего рождения — 8 апреля. На светофоре на пересечении улиц Чаянова и 1-й Тверской-Ямской в его автомобиль на большой скорости сзади врезалась машина. Оказалось, что ее толкнуло такси, водитель которого заснул за рулем. По словам художника в результате ДТП пострадала девушка, ее госпитализировали. Сам Сафронов разбил губу, а также повредил зуб и палец.

В сентябре 2019 года Никас Сафронов попал в аварию в подмосковной Барвихе. Сам он не пострадал, но находившемуся с ним в машине другу понадобилась помощь врачей. Тогда, по словам художника, виновником аварии был водитель автомобиля Kia Rio, въехавший в его машину.