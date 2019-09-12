Художник Никас Сафронов попал в аварию в подмосковной Барвихе. Сам художник не пострадал, находившемуся с ним в машине другу понадобилась помощь врачей. Об этом Сафронов сообщил «РИА Новости».

«Мы с другом ехали в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер. Но не доехали, попали в аварию, я не пострадал, а другу пришлось сейчас вызвать скорую помощь, его сильно тряхануло», — сказал художник.

По словам Сафронова, виновником аварии стал водитель автомобиля KIa Rio, въехавший в его машину. Художник сообщил телеканалу «Звезда», что водитель Kia извинился перед ним, объяснив, что отвлекся на телефон. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

В начале августа московскую квартиру Сафронова затопили соседи сверху. Из-за потопа художнику пришлось отдать на реставрацию более десяти пострадавших из-за потопа живописных полотен и 15 графических листов. По словам сына художника, соседка сверху вовремя не вызвала аварийную службу, в результате чего картины и мебель Сафронова находились в воде четыре часа.