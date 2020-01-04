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СМИ сообщили об аресте вымогавшей у Никаса Сафронова деньги модели

Московская модель Марина Рудницкая была арестована по решению Таганского суда столицы по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у художника Никаса Сафронова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, ее подозревают в вымогательстве 500 тыс. руб.

Об аресте Рудницкой говорят источники Telegram-канала Baza. По данным Baza, речь идет о сумме 400 тыс. руб.

По данным ТАСС, суд заключил под стражу Рудницкую на два месяца, ее подруга Татьяна Морозова отправлена на тот же срок под домашний арест.

Как сообщили собеседники Baza и ТАСС, модель угрожала Сафронову, что выступит в телешоу на федеральном канале, где расскажет о том, что художник ее изнасиловал. За молчание Рудницкая требовала деньги, а Морозова выступала посредником в переговорах с художником. Девушек задержали при передаче денег с поличным сотрудники полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и пресс-службу Таганского районного суда.

Никас Сафронов (настоящее имя Николай) — советский и российский художник родом из Ульяновска. Его работы есть в частных коллекциях по всему миру, а также в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее.

Теги: Никас Сафронов, арест, суд, вымогательство, новости РБК
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