Директор НИИ Склифосовского заявил о ненаступившем пике COVID-19 в Москве

Сергей Петриков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. Такое мнение высказал директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в интервью «РИА Новости».

«Судя по тому, что было выступление президента и ограничительные меры продлили до конца апреля, то, видимо, пик еще не наступил», — сказал врач.

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Во время своего видеообращения к жителям России 2 апреля президент Владимир Путин продлил нерабочие дни по всей стране до 30 апреля. Такая мера, по его словам, необходима для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При этом глава государства признал, что в Москве ситуацию с коронавирусом пока переломить не удается, несмотря на все принимаемые властями меры борьбы с эпидемией.