Директор НИИ Склифосовского заявил о ненаступившем пике COVID-19 в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. Такое мнение высказал директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в интервью «РИА Новости».
«Судя по тому, что было выступление президента и ограничительные меры продлили до конца апреля, то, видимо, пик еще не наступил», — сказал врач.
Роспотребнадзор, mos.ru
Во время своего видеообращения к жителям России 2 апреля президент Владимир Путин продлил нерабочие дни по всей стране до 30 апреля. Такая мера, по его словам, необходима для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
При этом глава государства признал, что в Москве ситуацию с коронавирусом пока переломить не удается, несмотря на все принимаемые властями меры борьбы с эпидемией.