Роспотребнадзор порекомендовал запретить обедать на рабочем месте

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Роспотребнадзор порекомендовал работодателям запретить сотрудникам прием пищи на рабочем месте для профилактики коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате», — говорится в списке рекомендаций.

При отсутствии столовой на предприятии Роспотребнадзор посоветовал выделить для питания сотрудников комнату с раковиной для мытья рук и обеспечить обязательную ежедневную уборку этого помещения с помощью дезинфицирующих средств. Кроме того, должна использоваться одноразовая посуда, которую после приема пищи нужно обеззараживать и уничтожать. В случае применения многоразовой посуды ее рекомендуется очищать в посудомоечных машинах при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут. Служба допустила и мытье вручную, но только с помощью дезинфицирующих средств.

Роспотребнадзор также уточнил, что сотрудники, которые не перешли на удаленный режим работы, должны перед входом на предприятие обрабатывать руки антисептиком или дезинфицирующими средствами. Работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры сотрудников как перед началом их смены, так и во время рабочего дня.