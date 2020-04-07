Из больницы в Коммунарке за сутки выписали более 40 пациентов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в инфекционную больницу в Коммунарке, где принимают пациентов с подозрением на коронавирус, поступили 29 новых пациентов. Об этом сообщил главный врач медцентра Денис Проценко в Facebook.

Кроме того, за последние сутки врачи выписали 41 пациента, сообщил Проценко.

По состоянию на 7 апреля лечение в больнице проходят 389 человек, уточнил он. У 345 из них поставлен диагноз «пневмония», у 226 подтвердили коронавирусную инфекцию. В реанимации лежат 32 пациента, 14 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил Проценко.

Еще 76 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Инфекционной клинической больнице № 2 Москвы, сообщает в Facebook главный врач учреждения Татьяна Краснова. У 140 человек, которые также лежат в больнице, есть подозрение на инфекцию. В реанимации находятся три пациента с коронавирусом, один из них подключен к ИВЛ.