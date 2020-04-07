Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 06 апр, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 06 апр, 12:50
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. Общество, 10:28 S7 получила разрешения на вывозные рейсы из Таиланда и Японии Общество, 10:11 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 апреля Общество, 10:10 В Уфе врачи закрытой на карантин больницы cдали тест на коронавирус Общество, 10:08 Курс доллара опустился ниже ₽76, евро — ниже ₽82 Quote, 10:03 В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска Общество, 09:56 «Роскосмос» обвинил Трампа в попытке захвата других планет Общество, 09:47 Из больницы в Коммунарке за сутки выписали более 40 пациентов Общество, 09:41 Мясо из пробирки, вторая зеленая революция и еще 8 технологий агропрома РБК и Россельхозбанк, 09:41 СМИ узнали о запрете игрокам «Зенита» покидать Санкт-Петербург Спорт, 09:39 Посольство сообщило более чем о 600 застрявших в Японии россиянах Общество, 09:36 Российские военные врачи начали прием пациентов в Белграде Общество, 09:17 РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга Общество, 09:15 Эксперты назвали Головина самым прогрессирующим игроком французской лиги Спорт, 09:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали более 40 пациентов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в инфекционную больницу в Коммунарке, где принимают пациентов с подозрением на коронавирус, поступили 29 новых пациентов. Об этом сообщил главный врач медцентра Денис Проценко в Facebook.

Кроме того, за последние сутки врачи выписали 41 пациента, сообщил Проценко.

По состоянию на 7 апреля лечение в больнице проходят 389 человек, уточнил он. У 345 из них поставлен диагноз «пневмония», у 226 подтвердили коронавирусную инфекцию. В реанимации лежат 32 пациента, 14 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил Проценко.

Еще 76 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Инфекционной клинической больнице № 2 Москвы, сообщает в Facebook главный врач учреждения Татьяна Краснова. У 140 человек, которые также лежат в больнице, есть подозрение на инфекцию. В реанимации находятся три пациента с коронавирусом, один из них подключен к ИВЛ.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 апреля
Общество

Накануне, 5 апреля, Проценко писал, что на лечении в Коммунарке состоят 405 пациентов, у 217 из них подтвердили коронавирус.

Всего в России, по последним данным, выявили 6,3 тыс. человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Наибольшее число случаев, 4,4 тыс., подтвердили в Москве.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Коммунарка, коронавирус
Материалы по теме
«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов
Общество
МЧС дало советы по мерам защиты от коронавируса после выхода на улицу
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter