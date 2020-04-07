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Пандемия коронавируса ,  
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Российские военные врачи начали прием пациентов в Белграде

Фото: Минобороны РФ

Бригады российских военных врачей начали принимать пациентов с подозрением на коронавирус в Белграде. Об этом сообщается на сайте российского Министерства обороны.

К приему в медицинском клиническом центре Драгиши Мишовича приступили две группы военных специалистов, говорится в сообщении. Они проводят диагностику пациентов, собирают анамнез и подбирают тактику лечения.

Еще пять врачебно-сестринских бригад отправились в города Чуприя, Нови Пазар, Чачак, Лесковац и Крагуевац, сообщили в ведомстве. Там они консультируют сербских коллег по организации карантина и проведению дезинфекции, говорится в сообщении. Кроме того, одна бригада медиков находится в резерве на случай экстренных изменений и для ежедневного контроля состояния здоровья российских военнослужащих, указали в Минобороны.

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27 марта правительство Сербии попросило у России помощь в связи с коронавирусом. В российском Минобороны сообщили о завершении переброски 11 военно-транспортных самолетов Ил-76 4 апреля. Самолеты доставили в Сербию 87 военных специалистов, а также оборудование, средства дезинфекции и защиты.

Согласно последним данным сербских властей, число зараженных коронавирусом в стране достигло 2,2 тыс.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Белград, врачи, Миноборны
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