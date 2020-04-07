В Приморье от коронавируса умер второй пациент

Второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19 в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Заболевание выявили у 62-летнего жителя города Арсеньев, который 18 марта вернулся из Египта. После возвращения мужчина находился под наблюдением врачей в инфекционном госпитале. Впоследствии диагноз подтвердился, течение болезни усугубилось пневмонией. Из-за стремительного развития болезни пациента перевели в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату ИВЛ. Как сообщили в инфекционном госпитале, состояние пациента оценивалось как стабильное — средней степени тяжести.

Как и в первом случае, пациент дистанционно консультировался специалистами координационного центра по борьбе с коронавирусом из Москвы. Однако усилия врачей оказались бессильными.

Первый смертельный случай от COVID-19 в Приморском крае зафиксировали 3 апреля. От заблевания умер 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус.

По данным территориального управления Роспотребнадзора на 9.00 7 апреля, новых случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено. Накануне сообщалось о восьми зараженных коронавирусом в регионе. Последней заразившейся стала женщина, которая ранее с симптомами ОРВИ вернулась из Мексики.