В Приморье число зараженных коронавирусом достигло восьми человек

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В Приморском крае коронавирус подтвердили еще у одного человека. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Тест оказался положительным у женщины, которая ранее вернулась из Мексики, говорится в сообщении. Жительница региона прибыла из-за границы с симптомами ОРВИ, ее поместили в медицинский обсерватор. Сейчас состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, сообщили в правительстве.

Всего в Приморье, по последним данным правительства, коронавирусом заразились восемь человек.

В России, по информации оперативного штаба, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет более 5,3 тыс., в том числе 3,8 тыс. в Москве. Второе место по числу зараженных занимает Подмосковье, где зафиксированы 305 пациентов.