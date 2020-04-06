В Сбербанке объяснили очереди у отделений в Саратове во время изоляции

Фото: respublicasaratov / VK

Очереди у нескольких отделений Сбербанка в Саратове 6 апреля связаны с выплатами пенсий, сообщили изданию «Четвертая власть» в пресс-службе банка.

Там также добавили, что 7 апреля планируют увеличить число работающих в городе и области отделений с 57 до 63. «Мы также просим наших клиентов в период самоизоляции по возможности осуществлять все банковские операции дистанционно», — добавили в пресс-службе, отметив, что сейчас практически все услуги можно получить через интернет.

Ранее в тот же день «Четвертая власть» сообщила, что в Саратове во время самоизоляции жители города выстроились в очереди как минимум к трем отделениям Сбербанка. Портал также опубликовал фотографии с очередями.

По сообщению издания, большинство людей в очереди были пенсионерами. Люди не соблюдали социальную дистанцию в 1,5 м, многие были без масок. Издание также отмечало, что из-за мер по предотвращению распространения коронавируса многие банковские отделения работают до 15:00 по местному времени.

После выхода публикации в пресс-службе «Сбербанка» сообщили РБК, что с 7 апреля в Саратовской области почти все офисы организации начнут работать в обычном режиме. В банке отметили, что для получения пенсии не обязательно идти в отделение — средства могут зачислить на карту.