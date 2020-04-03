В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Саратовской области умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил на ежедневном брифинге заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, передает региональный «Саратов 24».

Шувалов отметил, что зараженный имел онкологическое заболевание и умер не от коронавируса.

«Нам пришло подтверждение, что у него был коронавирус. Однако симптомов не было. Он умер от сопутствующих заболеваний», — уточнил замминистра.

За последние сутки в области нашли четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один зараженный госпитализирован, остальные находятся под медицинским наблюдением без клинических проявлений заболевания.