Джоан Роулинг заявила об испытанных ею симптомах коронавируса

Джоан Роулинг (Фото: Ben Pruchnie / Getty Images)

Британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что две недели назад у нее были симптомы коронавируса. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

По ее словам, она не сдавала тест на наличие инфекции.

К своему сообщению она прикрепила видеозапись, на которой британский врач демонстрирует дыхательные техники, которые рекомендует делать пациентам с коронавирусом. Писательница отметила, что пользовалась ими и они ей помогли.

«Я полностью поправилась», — написала Роулинг.