В Петербурге за работу во время карантина суд закрыл цветочный магазин

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга на месяц закрыл магазин цветов из-за нарушения условий карантина в городе, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения были выявлены в торговом павильоне ООО «Оранж Стиль». Несмотря на запрет деятельности во время карантина по коронавирусу, цветочный магазин, расположенный на Большом проспекте Петроградской стороны в районе дома № 53, продолжил работать.

Руководство торговой точки признало вину, пояснив, что торговля цветами продолжалась, так как они не могут долго храниться. В итоге суд приостановил деятельность организации на 30 суток.

В конце марта власти Петербурга до 30 апреля приостановили работу фуд-кортов, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Кроме того, в городе запретили курить кальяны в заведениях и общественных местах.