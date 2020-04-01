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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве оценили готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Аппараты для ИВЛ в мурманской детской областной больнице (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Министерство здравоохранения оценивает ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и готовность медицины в российских регионах как удовлетворительную. Об этом РБК сообщил замглавы Минздрава Владимир Уйба.

По его словам, во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции. Медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее организована.

Уйба отметил, что работа в регионах ведется в круглосуточном режиме, а в Москве созданы два консультационных центра, сотрудники которых дают рекомендации врачам в регионах по наиболее сложным случаям заболевания.

По словам замминистра, важнейшим условием оснащения стационаров сейчас является респираторная поддержка. На сегодняшний день в Минздраве точно знают количество аппаратов искусственной вентиляции легких в каждом субъекте, а также об их дефиците.

«Правительством привлечены все производители, в первую очередь отечественные. На сегодняшний день мы оцениваем ситуацию как стабильную и полностью закрывающую сегодняшнюю потребность», — сказал Уйба. Он добавил, что до конца мая больницы будут укомплектованы еще более чем 8 тыс. аппаратов ИВЛ.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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30 марта глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что 77 регионам выделят 33,4 млрд руб. на создание дополнительных мест в больницах в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Еще 5,2 млрд руб. из резервного фонда будут потрачены на покупку 1,2 тыс. машин скорой помощи для регионов.

Теги: Минздрав, регионы, коронавирус
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