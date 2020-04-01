В Минздраве оценили готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Аппараты для ИВЛ в мурманской детской областной больнице (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Министерство здравоохранения оценивает ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и готовность медицины в российских регионах как удовлетворительную. Об этом РБК сообщил замглавы Минздрава Владимир Уйба.

По его словам, во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции. Медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее организована.

Уйба отметил, что работа в регионах ведется в круглосуточном режиме, а в Москве созданы два консультационных центра, сотрудники которых дают рекомендации врачам в регионах по наиболее сложным случаям заболевания.

По словам замминистра, важнейшим условием оснащения стационаров сейчас является респираторная поддержка. На сегодняшний день в Минздраве точно знают количество аппаратов искусственной вентиляции легких в каждом субъекте, а также об их дефиците.