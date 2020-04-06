В Москве общее число выздоровевших от COVID-19 превысило 200

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В Москве общее число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом возросло до 206 человек. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает московский оперштаб.

Так, за прошедшие сутки в Москве выздоровели 12 человек c ранее подтвержденным COVID-19.

«У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы», — добавила Ракова.

По данным московского оперштаба, в столице к настоящему времени зафиксировано 4484 заболевших коронавирусом.