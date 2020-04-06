Пандемия коронавируса , 06 апр, 12:28
0
В Москве общее число выздоровевших от COVID-19 превысило 200
Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке
В Москве общее число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом возросло до 206 человек. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает московский оперштаб.
Так, за прошедшие сутки в Москве выздоровели 12 человек c ранее подтвержденным COVID-19.
«У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы», — добавила Ракова.
По данным московского оперштаба, в столице к настоящему времени зафиксировано 4484 заболевших коронавирусом.