Ассоциация экономистов предупредила о рисках жесткого карантина в России

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Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА) выступила против установления в России неоправданно жестких карантинных мер, так как это может привести к серьезному замедлению экономической активности и глубокому социально-экономическому кризису. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 6 апреля на сайте ассоциации.

Заявление подписали президент АНЦЭА, руководитель Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов, глава Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова, директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон, бывший президент АНЦЭА, экономист ВШЭ Андрей Яковлев и другие экономисты.

Авторы заявления ожидают, что начавшийся глобальный экономический кризис будет не только глубоким, но и длительным. Они выражают уверенность в том, что возможные масштабы и глубина экономического кризиса в России пока существенно недооцениваются, власти уделяют недостаточно внимания срочным и масштабным мерам по снижению социально-экономических рисков.

По мнению экономистов, наряду с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности приоритет в нынешних условиях нужно отдавать сдерживанию экономического кризиса и купированию его последствий. «Неоправданное введение жестких карантинных ограничений может привести к цепной реакции сворачивания экономической активности с тяжелыми социальными последствиями», — предупреждают они.

В связи с этим представители ассоциации предлагают наладить тесную координацию государственных органов в центре и на местах с предприятиями и деловыми объединениями, чтобы выработать совместные меры по недопущению разрыва производственных цепочек.