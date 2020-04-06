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Экономика ,  
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Ассоциация экономистов предупредила о рисках жесткого карантина в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА) выступила против установления в России неоправданно жестких карантинных мер, так как это может привести к серьезному замедлению экономической активности и глубокому социально-экономическому кризису. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 6 апреля на сайте ассоциации.

Заявление подписали президент АНЦЭА, руководитель Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов, глава Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова, директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон, бывший президент АНЦЭА, экономист ВШЭ Андрей Яковлев и другие экономисты.

Авторы заявления ожидают, что начавшийся глобальный экономический кризис будет не только глубоким, но и длительным. Они выражают уверенность в том, что возможные масштабы и глубина экономического кризиса в России пока существенно недооцениваются, власти уделяют недостаточно внимания срочным и масштабным мерам по снижению социально-экономических рисков.

По мнению экономистов, наряду с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности приоритет в нынешних условиях нужно отдавать сдерживанию экономического кризиса и купированию его последствий. «Неоправданное введение жестких карантинных ограничений может привести к цепной реакции сворачивания экономической активности с тяжелыми социальными последствиями», — предупреждают они.

В связи с этим представители ассоциации предлагают наладить тесную координацию государственных органов в центре и на местах с предприятиями и деловыми объединениями, чтобы выработать совместные меры по недопущению разрыва производственных цепочек.

В заявлении говорится, что точечное вмешательство государства может снизить негативные эффекты для крупных производственных предприятий, но текущий кризис угрожает разрушительными последствиями для сферы услуг, малого и среднего бизнеса. При этом упрощения процедур госзакупок и иного регулирования явно недостаточно для их поддержки, уверены экономисты.

«В предшествующий период государство смогло накопить существенные резервы, и сегодня антикризисная политика должна основываться на единых для всей экономики системных решениях (в том числе это налоговые и кредитные каникулы, обеспечение платежеспособности финансовых организаций, поддержание занятости и т.д.)», — указывают авторы заявления.

АНЦЭА была утверждена в 2002 году пятнадцатью ведущими российскими аналитическими центрами в области исследования экономической политики. На сегодняшний день в ассоциации представлено 36 российских аналитических институтов.

Автор: Анна Гальчева
Теги: бизнес, экономический кризис, коронавирус
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