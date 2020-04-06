Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске

Фото: СК РФ по Тюменской области

Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным СК, 62-летний житель Тобольского района днем приехал на тракторе в деревню Маслова, где проживала его дочь с семьей. Подъехав к дому, мужчина своим трактором перевернул автомобиль дочери.

Когда из дома выбежала женщина с мужем и 17-летним сыном, подозреваемый достал охотничье ружье и открыл огонь по своим родственникам. Всего он сделал около десяти выстрелов по убегающим.

В результате стрельбы 36-летняя женщина была ранена в грудь и голову, она находится в реанимации. 42-летний мужчина получил легкие ранения, подросток не пострадал.