Глава Подмосковья сообщил о 80 новых больных с подозрением на коронавирус

(Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Подмосковье на 5 апреля выявлено 80 человек с подозрением на коронавирус. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК.

«У нас [в Подмосковье] 305 подтвержденных и еще 80 на подтверждении. То есть пока скорость [распространения заболевания] у нас неудовлетворительная, плохая», — отметил глава региона. По его словам, сейчас перед властями Подмосковья стоит задача снизить эту скорость на уровень 10–15%.

Воробьев также рассказал, что больных в тяжелом состоянии практически нет: пять человек находятся на ИВЛ, а остальные переносят болезнь «относительно легко». Ранее стало известно, что в результате развившихся осложнений в Московской области умерли три человека с коронавирусом.

Согласно последним данным Мособлштаба по коронавирусу, в Подмосковье выздоровели еще пять человек с ранее выявленной инфекцией. Таким образом, общее число вылечившихся в регионе составляет 39 человек.