Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье Общество, 09:39 Власти включили химчистки и нянь в число пострадавших от вируса отраслей Экономика, 09:31 Глава Подмосковья сообщил о 80 новых больных с подозрением на коронавирус Общество, 09:29 Смолов объяснил возвращение в Россию желанием быть с семьей Спорт, 09:21 В Приморье введут систему электронных пропусков Общество, 09:20 АТОР попросила отсрочить выплаты по аннулированным турам до 2022 года Бизнес, 09:14 В Иркутской области отправят на карантин прибывших из Москвы и Петербурга Общество, 09:05 Глава UFC подтвердил срыв боя Нурмагомедова с Фергюсоном Спорт, 09:02 Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина Экономика, 09:00 Почему банковским сотрудникам стоит ждать массовых сокращений — Bloomberg Pro, 08:59 ФНС назвала компании и ИП с правом моратория на банкротство Экономика, 08:56 МИД отреагировал на слова министра Швеции об атаке «российских троллей» Политика, 08:54 В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента Общество, 08:47 ФАС предложила запретить софт со скрытой функцией замедления батареи Технологии и медиа, 08:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Подмосковья сообщил о 80 новых больных с подозрением на коронавирус

(Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Подмосковье на 5 апреля выявлено 80 человек с подозрением на коронавирус. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК.

«У нас [в Подмосковье] 305 подтвержденных и еще 80 на подтверждении. То есть пока скорость [распространения заболевания] у нас неудовлетворительная, плохая», — отметил глава региона. По его словам, сейчас перед властями Подмосковья стоит задача снизить эту скорость на уровень 10–15%.

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Общество

Воробьев также рассказал, что больных в тяжелом состоянии практически нет: пять человек находятся на ИВЛ, а остальные переносят болезнь «относительно легко». Ранее стало известно, что в результате развившихся осложнений в Московской области умерли три человека с коронавирусом.

Согласно последним данным Мособлштаба по коронавирусу, в Подмосковье выздоровели еще пять человек с ранее выявленной инфекцией. Таким образом, общее число вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

Полное интервью с Андреем Воробьевым читайте в РБК в 11:00 мск.

Теги: Московская область, Андрей Воробьев, коронавирус, заболеваемость
Материалы по теме
Эксперты предупредили о проблемах для коммунальщиков из-за коронавируса
Экономика
В Подмосковье выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
В Приморье число зараженных коронавирусом достигло восьми человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter