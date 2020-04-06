В Китае за сутки от коронавируса умер один человек

За последние сутки в Китае зафиксировали один случай смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Уточняется, что пациент умер в провинции Хубэй.

Кроме того, в стране зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, причем 38 из них выявили у прибывших из-за границы.

Общее число зараженных коронавирусом в Китае составляет 81, 7 тыс., при этом более 77 тыс. из них уже поправились, сообщает ведомство. Количество смертельных случаев составляет 3,3 тыс.