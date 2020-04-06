Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс на странице в Twitter.

Росс уточнила, что рейсы организованы для американских граждан, но при наличии свободных мест самолеты также смогут забрать постоянных резидентов США.

«Мы ожидаем, что рейсы вылетят из Москвы 9 апреля. Расписание еще может измениться», — указала Росс. По ее словам, самолеты выполнят пересадку в Лондоне.

Россия прекратила авиасообщение со всеми странами для эвакуации россиян и возвращения иностранцев на родину в ночь на 4 апреля. Для того, чтобы попасть домой, российским гражданам необходимо заполнить форму на портале госуслуг. На основании этих данных сформируют график вывоза из-за рубежа, сообщали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.