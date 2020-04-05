Суд арестовал подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении подозреваемого в убийстве пяти человек в поселке Елатьма в Рязанской области под стражу. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

«В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, группа молодых людей громко разговаривала под окнами подозреваемого, из-за чего он сделал им с балкона замечание. Затем между ними началась перепалка, после которой мужчина вышел из дома и застрелил пятерых человек из охотничьего ружья . Все они умерли на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). Открывший стрельбу пройдет психиатрическую экспертизу.