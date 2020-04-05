В Карелии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были выявлены на территории Карелии. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По его словам, с начала проведения противоэпидемических мероприятий на территории республики было получено пять условно положительных результатов на коронавирус.

«Сегодня после верификации в референц-центре в Москве подтверждены два случая коронавируса, остальные — отрицательные», — добавил министр.

По его словам, пациенты с коронавирусом были помещены на лечение в Республиканскую инфекционную больницу.

27 марта глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о полной остановке движения общественного транспорта (кроме такси) на территории Карелии. Столь жесткую меру губернатор объяснил высоким риском распространения COVID-19.

31 марта в республике был введен режим самоизоляции. Помимо этого власти ограничили в магазинах время продажи алкогольных напитков. С 1 апреля алкоголь разрешено продавать только с 10:00 до 14:00.