Экс-премьер Ливии умер от коронавируса

Махмуд Джабриль (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса в одной из больниц Египта на 68-м году жизни. Об этом сообщают Al Youm As Sabi и Al Arabiya.

Политик, возглавлявший в последние годы Коалицию национальных сил Ливии, находился в больнице с 27 марта. Помимо подтвержденного заболевания коронавирусом у него имелись проблемы с сердцем.

Махмуд Джибриль стал премьер-министром Ливии в Переходном национальном совете после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. В октябре того же года Джибриль ушел в отставку с занимаемой должности.

В июле 2012 года партия Махмуда Джибриля «Альянс национальных сил» получила большинство голосов на парламентских выборах в Ливии. Также Джибриль выдвигал свою кандидатуру на пост президента на выборах, которые должны были пройти весной 2019 года, однако из-за наступления сил Халифы Хафтара на Триполи были перенесены на неопределенный срок.

Первый случай заражения коронавирусом в Ливии зафиксировали в конце марта. Инфицированный был помещен в одну из больниц Триполи.