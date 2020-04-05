В России запустят систему для идентификации возвращающихся из-за границы

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Единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию из стран со вспышками коронавируса, поручено создать Минкомсвязи совместно с МИДом. Об этом сообщается в перечне решений по итогам заседания координационного совета.

Система должна снизить риск распространения заболевания в результате нарушения приехавшими режима самоизоляции или карантина.

1 апреля стало известно, что в Минкомсвязи создают систему для слежения за заболевшими коронавирусом и контактировавшими с ними. В своей работе система опирается на сотовые данные.

Глава ведомства Максут Шадаев объяснил, что будут использованы мобильные номера заболевших и даты госпитализации или карантина. Если операторы сотовой связи заметят нарушение условий изоляции, абонент получит СМС-предупреждение. В случае повторных нарушений информацию передадут правоохранительным органам. Закон о персональных данных не нарушается, потому что номера будут вводиться в систему без имени и адреса абонента.