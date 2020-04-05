Правительство выделило более 350 млн руб. на жилье ветеранам ВОВ

Правительство России выделило более 352 млн руб. для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства выделили Минстрою из резервного фонда правительства. Их направят бюджетам российских регионов для обеспечением жильем 221 человека.

Распоряжение правительства затронет ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших и умерших инвалидов и участников войны. Кабмин поручил Минстрою контролировать использование средств и подготовить доклад до 1 февраля 2021 года.

В начале марта правительство выделило средства на единовременные выплаты к 75-летию Победы. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что на них могут рассчитывать участники и инвалиды войны, их вдовы, а также бывшие малолетние узники концлагерей. Они получат по 75 тыс. руб.