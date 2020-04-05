В Приморье тысячи человек остались без света из-за непогоды

В Приморском крае из-за неблагоприятных погодных условий около 18,3 тыс. человек остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

С 16:00 по местному времени (9:00 мск) 4 апреля в связи с сильным снегопадом и ветром скоростью до 20 м/с в 22 населенных пунктах начали происходить массовые отключения в распределительных сетях.

В результате были отключены несколько высоковольтных линий. Общая мощность отключенных потребителей - 6 МВт. К восстановительным работам привлечена 21 аварийная бригада.

17 марта в 21 населенном пункте Иркутской области из-за непогоды было отключено электричество. Без света остались жители в Тайшетском, Братском и Казачинско-Ленском районах районах - в общей сложности не меньше 10 тыс. человек.