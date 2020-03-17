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Жители 21 населенного пункта Иркутской области остались без света

Аварийное отключение электроснабжения произошло в ночь на вторник в Тайшетском, Братском и Казачинско-Ленском районах районах Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В общей сложности авария затронула жителей 21 населенного пункта. 

В Казачинско-Ленском районе авария произошла в 00:35 (17:35 мск). Она затронула жителей населенного пункта Магистральный, где в 803 жилых домах проживают 6696 человек (из них 957 детей), а также населенного пункта Казачинское с населением 3056 человек (из них 530 детей).

По состоянию  на 07:00 (00:00 мск) не подключенными остаются 16 населенных пунктов 13 — в Тайшетском районе, 1 — в Братском, 2 — в Казачинско-Ленском. Всего — 6087 жилых домов, 51 социально-значимый объект.

Из-за усиления ветра и метелей в ряде населенных пунктов в профилактических целях проводилось временное отключение электроснабжения, которое после прохождения циклона и осмотра сетей было восстановлено.

В ликвидации последствий аварии задействованы семь аварийно-восстановительных бригад районных электрических сетей и семь единиц техники.

Теги: Иркутская область, непогода, энергоавария
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