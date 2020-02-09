Почти 65 тыс. человек в Дагестане остались без света из-за метели

Фото: Oliver Brandt / imagebroker.com / Global Look Press

Около 65 тыс. жителей Дагестана остались без электроснабжения с утра 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.

По данным министерства, с 7:30 утра в Дагестане наблюдаются неблагоприятные погодные условия: сильный снег и ветер до 25 м/с. В связи с этим аварийные отключения света произошли в 103 населенных пунктах республики. Совокупная мощность отключенных от услуги потребителей составляет 43,6 МВт.

Над устранением аварий работают 76 бригад — 304 человека и 79 единиц техники.

Это уже не первые отключения света в Дагестане этой зимой. 7 февраля без электричества остались почти 90 тыс. жителей Акушинского, Ахтынского, Ботлихского, Буйнакского, Дербентского, Карабудахкентского, Кумторкалинского, Курахского, Лакского, Левашинского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского, Тляратинского, Хунзахского, Шамильского районов в 320 населенных пунктах. Тогда причиной аварий стал сильный ветер и снег с дождем. Работы по восстановлению электроснабжения были завершены только к 20:00.