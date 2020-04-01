В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил главный уролог Минздрава, академик РАН Дмитрий Пушкарь.

«Коронавирус передается половым путем, конечно. Но мы прекрасно понимаем, что если начинается путь сближения [между партнерами], то тут половой путь не самый главный», — рассказал Пушкарь.

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Он также отметил, что вопрос о передаче коронавируса половым путем является одним из самых популярных в его сфере.

Ранее в Минздраве сообщили, что заражение коронавирусной инфекцией рожениц увеличивает риски при родах. По данным ведомства, аборты и роды во время эпидемии сопряжены с увеличением материнской летальности, а также приводят к большему числу осложнений.