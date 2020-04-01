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В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил главный уролог Минздрава, академик РАН Дмитрий Пушкарь.

«Коронавирус передается половым путем, конечно. Но мы прекрасно понимаем, что если начинается путь сближения [между партнерами], то тут половой путь не самый главный», — рассказал Пушкарь.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Он также отметил, что вопрос о передаче коронавируса половым путем является одним из самых популярных в его сфере.

Ранее в Минздраве сообщили, что заражение коронавирусной инфекцией рожениц увеличивает риски при родах. По данным ведомства, аборты и роды во время эпидемии сопряжены с увеличением материнской летальности, а также приводят к большему числу осложнений.

При этом в Минздраве отметили, что риск для матери и плода зависит от нескольких факторов: когда именно произошло заражение COVID-19, насколько тяжело протекает болезнь, есть ли у беременной женщины проблемы со здоровьем, вредные привычки.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 27 марта заявил, что солнечная погода препятствует распространению коронавируса. Однако для этого нужны более высокие температуры, чем те, которые отмечались в России в конце марта. По словам Мурашко, оптимальной температурой для вируса является 6-8 градусов выше ноля.

Теги: передача, заражение, коронавирус
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