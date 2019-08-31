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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

Осужденный за убийство кандидата в президенты США Роберта Кеннеди в 1968 году Серхан Серхан был госпитализирован с ножевым ранением после того, как на него напал другой заключенный, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

Информацию о нападении на Серхана подтвердили также собеседники NBC 7 и TMZ.

Серхан отбывает наказание в тюрьме Ричарда Дж. Донована, расположенной недалеко от Сан-Диего (штат Калифорния). В региональном департаменте исправительных учреждений подтвердили, что один из заключенных был ранен ножом, но не назвали его имени.

«Офицеры быстро отреагировали и обнаружили заключенного с колотыми ранами. Его доставили в госпиталь за пределами тюрьмы», -сообщили в департаменте, отметив, что состояние пострадавшего оценивается, как стабильное.

По словам собеседников AP, нападавшего нашли и изолировали от других заключенных.

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Убийце Роберта Кеннеди в 15-й раз отказали в досрочном освобождении

Серхану 75 лет, он был осужден за убийство Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди, выдвинутого на пост главы государства. В Кеннеди выстрелили в гостинице Ambassador в Лос-Анджелесе в ночь на 5 июня 1968 года, на следующий день он скончался.

Изначально Серхана приговорили к смертной казни, однако позже наказание смягчили до пожизненного заключения. Впоследствии он неоднократно пыталсядобиться досрочного освобождения и отказывался признать себя виновным, объясняя, что из-за провала в памяти не помнит убийства.

Теги: нападение, убийство Кеннеди
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