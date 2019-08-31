Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

Осужденный за убийство кандидата в президенты США Роберта Кеннеди в 1968 году Серхан Серхан был госпитализирован с ножевым ранением после того, как на него напал другой заключенный, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

Информацию о нападении на Серхана подтвердили также собеседники NBC 7 и TMZ.

Серхан отбывает наказание в тюрьме Ричарда Дж. Донована, расположенной недалеко от Сан-Диего (штат Калифорния). В региональном департаменте исправительных учреждений подтвердили, что один из заключенных был ранен ножом, но не назвали его имени.

«Офицеры быстро отреагировали и обнаружили заключенного с колотыми ранами. Его доставили в госпиталь за пределами тюрьмы», -сообщили в департаменте, отметив, что состояние пострадавшего оценивается, как стабильное.

По словам собеседников AP, нападавшего нашли и изолировали от других заключенных.