Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса

По мнению Александра Семенова, вводить ограничительные меры в стране надо было на три недели раньше

Александр Семенов (Фото: pasteurorg.ru)

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, который вместе с группой российских специалистов работает в итальянском городе Бергамо, заявил в интервью телеканалу РБК, что тяжелая ситуация в Ломбардии объясняется в том числе итальянским легкомыслием. «Долго не хотели вводить ограничительные мероприятия. Надо было делать на три недели раньше», — сказал он.

По словам Семенова, итальянские врачи упустили момент, когда болезнь стала стремительно распространяться в Ломбардии, одном из самых пожилых регионов Европы: «В Италии превосходные врачи, но система не выдержала такую нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных». Он добавил, что в результате в Бергамо возникла нехватка оборудования и квалифицированных специалистов.

Сравнивая ситуацию в России и Италии, Семенов отметил, что у нас ограничительные меры ввели «на пределе», однако существует определенная проблема с дисциплиной. «И в магазины набивается по десять человек, и социальную дистанцию не соблюдают. В Бергамо все по-другому, потому что здесь на собственной шкуре поняли, что это такое. Для Италии это шок. Уходят некурящие и непьющие, люди, которые спортом занимались», — сказал он.

Врач также отметил, что множество заболевших врачей в Италии объясняется тем, что многие из них «героически бросаются в бой не подготовившись». «Если 90% врачей заразились, то это значит, что они делают что-то не так», — отметил Семенов.