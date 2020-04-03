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Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса

По мнению Александра Семенова, вводить ограничительные меры в стране надо было на три недели раньше
Александр Семенов (Фото: pasteurorg.ru)

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, который вместе с группой российских специалистов работает в итальянском городе Бергамо, заявил в интервью телеканалу РБК, что тяжелая ситуация в Ломбардии объясняется в том числе итальянским легкомыслием. «Долго не хотели вводить ограничительные мероприятия. Надо было делать на три недели раньше», — сказал он.

По словам Семенова, итальянские врачи упустили момент, когда болезнь стала стремительно распространяться в Ломбардии, одном из самых пожилых регионов Европы: «В Италии превосходные врачи, но система не выдержала такую нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных». Он добавил, что в результате в Бергамо возникла нехватка оборудования и квалифицированных специалистов.

Сравнивая ситуацию в России и Италии, Семенов отметил, что у нас ограничительные меры ввели «на пределе», однако существует определенная проблема с дисциплиной. «И в магазины набивается по десять человек, и социальную дистанцию не соблюдают. В Бергамо все по-другому, потому что здесь на собственной шкуре поняли, что это такое. Для Италии это шок. Уходят некурящие и непьющие, люди, которые спортом занимались», — сказал он.

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Врач также отметил, что множество заболевших врачей в Италии объясняется тем, что многие из них «героически бросаются в бой не подготовившись». «Если 90% врачей заразились, то это значит, что они делают что-то не так», — отметил Семенов.

По словам специалиста, подобные сценарии будут повторяться и все должны быть к этому готовы. «Учимся каким-то вещам в общегосударственном смысле. И надо понимать, что это не чья-то придурь, а объективная необходимость», — добавил он.

По данным на 2 апреля, в Италии жертвами коронавируса стали 13 915 человек, более 115 тыс. граждан были инфицированы, 18,2 тыс. выздоровели.

В конце марта в страну прибыли 14 самолетов ВКС России, они доставили вирусологов и эпидемиологов. Последних направили в Бергамо для оказания экстренной помощи и обработки объектов здравоохранения и транспорта.

Газета La Stampa со ссылкой на источники писала, что 80% поставок российского оборудования оказалось бесполезными, помощь Москвы в публикации назвали геополитическим и дипломатическим проектом. В МИД России усомнились в достоверности таких данных, а посол в Италии Сергей Разов, комментируя публикацию, предложил спросить о том, насколько полезны оказались поставки, у самих жителей страны.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Илья Доронов
При участии: Артем Филипенок
Теги: Италия, коронавирус
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