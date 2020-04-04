Число погибших при взрыве в доме в Орехово-Зуево увеличилось до двух

Фото: АГН «Москва»

Спасатели достали из-под завалов дома в Орехово-Зуево тело еще одного погибшего после взрыва газа. Об этом РБК сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«Найден второй погибший, таким образом у нас двое погибших и шесть пострадавших», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что спасатели не смогли установить местонахождение еще четырех жильцов дома, где произошел взрыв.

Обрушение подъезда в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево произошло днем 4 апреля из-за взрыва газа в квартире на третьем этаже. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России). Жители неразрушенных подъездов смогут вернуться к проживанию в своих квартирах, только если дом будет признан безопасным, сообщил Воробьев.