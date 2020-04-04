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Количество пострадавших из-за взрыва в Орехово-Зуево выросло до шести

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Один человек погиб и 6 пострадали при взрыве газа в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской Области.

«Один человек погиб, 5 госпитализированы в центральную районную больницу с различными травмами, один от госпитализации отказался», — заявили РБК в ГУ МЧС России по Москве.

Фото: or_zu / VK

Взрыв газа произошел 4 апреля в 13:30 в пятиэтажном доме на ул. Гагарина, 31. В результате взрыва обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж.

В пресс-службе управления Следственного комитета России по Московской области РБК заявили, что ведомство рассмотрит все версии происшествия, в том числе утечку газа и неисправность оборудования.

В Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом доме
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Ситуацию со взрывом взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также дал указание главе муниципалитета обеспечит пострадавших всем необходимым и разместить их в местах временного пребывания. На месте происшествия работает глава МЧС Евгений Зиничев.

 

Теги: Орехово-Зуево, взрыв газа в жилом доме, хлопок газа ..., ГУ МЧС по Московской области, новости РБК
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