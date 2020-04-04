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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Наибольшее число заразившихся коронавирусом за границей россиян прилетели из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

Голикова уточнила, что пациенты с коронавирусом прибыли в Россию из 73 стран, причем число завозных случаев составило только 808 из всех зафиксированных в стране на 3 апреля 4149 заражений.

Еще 2854 пациента заразились коронавирусом на территории России контактным путем, а 487 случаев пока остаются под вопросом, сообщила Голикова.

В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки
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По последним данным, в России выявили более 4,7 тыс. пациентов с коронавирусом, причем их число увеличилось за сутки на 582. Наибольшее количество случаев (3357) за весь период распространения заболевания было зафиксировано в Москве.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Россия, коронавирус
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