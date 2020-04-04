Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Наибольшее число заразившихся коронавирусом за границей россиян прилетели из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

Голикова уточнила, что пациенты с коронавирусом прибыли в Россию из 73 стран, причем число завозных случаев составило только 808 из всех зафиксированных в стране на 3 апреля 4149 заражений.

Еще 2854 пациента заразились коронавирусом на территории России контактным путем, а 487 случаев пока остаются под вопросом, сообщила Голикова.

По последним данным, в России выявили более 4,7 тыс. пациентов с коронавирусом, причем их число увеличилось за сутки на 582. Наибольшее количество случаев (3357) за весь период распространения заболевания было зафиксировано в Москве.