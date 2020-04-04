В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки в России от коронавируса умерли девять человек. Об этом говорится в сообщении оперштаба по предотвращению завоза и распространения инфекции.

Таким образом, число летальных случаев увеличилось до 43 человек. Из них семь человек скончались в Москве, один пациент — в Костромской области и еще один — в Приморском крае.

В столичном оперштабе отметили, что все пациенты, скончавшиеся в Москве, имели сопутствующие заболевания. Например, хронический бронхит, гипертонию и рак шейки матки.

Накануне вечером власти сообщали, что умерли четыре пациента в возрасте от 80 до 86 лет, а одному умершему было 34 года. По данным оперштаба, он страдал хроническим бронхитом, а также имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой. Сегодня стало известно, что умерли еще три человека в возрасте от 53 до 80 лет.

Накануне в России зарегистрировали четыре летальных случая, а 2 апреля умерли шесть пациентов с коронавирусом. Ранее наибольшее число скончавшихся больных с инфекцией зафиксировали 31 марта — тогда умерли восемь заразившихся.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусом в 32 регионах страны, общее число заболевших достигло 4731.