Спасатели достали шесть человек из-под завалов дома в Орехово-Зуево
Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуево шесть человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава города Геннадий Панин. Трансляция доступна на YouTube.
«На данный момент шесть человек были эвакуированы из-под завалов», — сказал он. Панин уточнил, что трое из эвакуированных находятся в реанимации, а еще трое получили незначительные травмы. Один из них уже ушел домой после получения необходимой медицинской помощи, указал он.
Подъезд пятиэтажного жилого дома в Орехово-Зуево обрушился днем 4 апреля из-за взрыва газа. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, еще четверо пострадали.
Следователи начали проверку. Они рассмотрят все версии происшествия, в том числе утечку газа и неисправность оборудования.