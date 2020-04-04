Спасатели достали шесть человек из-под завалов дома в Орехово-Зуево

Фото: Яна Белякаева для РБК

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуево шесть человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава города Геннадий Панин. Трансляция доступна на YouTube.

«На данный момент шесть человек были эвакуированы из-под завалов», — сказал он. Панин уточнил, что трое из эвакуированных находятся в реанимации, а еще трое получили незначительные травмы. Один из них уже ушел домой после получения необходимой медицинской помощи, указал он.